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20:46, 1 апреля 2024Россия

Момент попадания снаряда в жилую многоэтажку в Белгороде попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент попадания снаряда в жилую многоэтажку в Белгороде

Момент попадания снаряда в жилой многоэтажный дом в Белгороде попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «БелПлюс».

На кадрах видна многоквартирная белая многоэтажка, стоящая на улице Шаландина. В один момент в крышу дома ударяется снаряд и раздается грохот.

1 апреля Минобороны России сообщало, что система ПВО сбила в небе над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в министерстве.

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Тогда, по словам губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, при обстреле пострадали девять человек.

Затем оборонное ведомство сообщило о еще 19 сбитых снарядах Vampire над Белгородской областью. По их данным, вторую атаку противника с использованием РСЗО по объектам на территории России удалось пресечь около 18:30 по московскому времени.

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      Никита Абрамов
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