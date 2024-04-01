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13:35, 1 апреля 2024Россия

Мощный взрыв «Газели» в Москве сняли на видео

В Москве на улице Лобачевского взорвалась «Газель», повреждено пять авто
СюжетВзрыв в Москве

В Москве на улице Лобачевского взорвалась «Газель». Момент взрыва сняли на видео, его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как к горящему транспортному средству пытается подойти пожарный, чтобы начать его тушить — в этот момент происходит мощный взрыв, виден шар пламени. Как пишет издание, сотрудник оперативных служб не пострадал.

Предварительно, взрывной волной оказались повреждены пять автомобилей. В частности, пострадало авто консульства КНДР — у него повреждена передняя часть. Помимо этого, у автомобиля Nissan взрыв расплавил крыло у бензобака.

Ранее автомобиль такси взорвался на Волгоградском проспекте в Москве, происшествие попало на видео. На кадрах видно, как остановившееся на светофоре такси взрывается и начинает гореть, а из машины выпрыгивает мужчина, который сбрасывает с себя верхнюю одежду.

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      Анастасия Шейкина
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