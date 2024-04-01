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17:56, 1 апреля 2024Экономика

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества со счетчиками

«Мосэнергосбыт»: мошенники начали предлагать москвичам платную замену счетчиков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москвичам начали звонить по телефону неизвестные и предлагать платную замену счетчиков электроэнергии. О новом виде мошенничества с приборами учета предупредили жителей столицы сотрудники «Мосэнергосбыта».

«В последнее время появились случаи автоматизированного обзвона с предложением о платной замене счетчика электроэнергии», — рассказали в компании. Специалисты отметили, что за замену сломавшихся или вышедших за межповерочный интервал приборов учета они не берут денег. А обзванивают клиентов лишь для того, чтобы согласовать дату визита.

«При поступлении звонков, прежде чем выполнять какие-либо действия, о которых вас просит позвонивший, рекомендуем всегда проверять информацию в официальных источниках», — призвали в «Мосэнергосбыте».

Ранее москвичи стали замечать объявления о смене телефона диспетчерской службы. При звонке по указанному номеру жильцы сталкивались с мошенниками. Злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, в круглосуточном режиме принимают заявки на ремонт.

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      Нина Ташевская
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