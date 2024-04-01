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02:03, 1 апреля 2024Забота о себе

Мужчинам и женщинам посоветовали продукты для сексуального возбуждения

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты питания способны воздействовать на физиологические и психологические аспекты сексуальности, уверена врач-терапевт Клэр Бейли. Какая еда повышает либидо у женщин и усиливает возбуждение у мужчин, она рассказала Daily Mail.

Бейли отметила, что снижение интереса к сексу необязательно говорит о наличии серьезных медицинских проблем: в разные периоды жизни либидо усиливается или ослабевает под воздействием самых разных факторов. Однако, по ее мнению, существуют простые способы вернуть яркие ощущения в интимную жизнь. Одним из таких способов является питание, считает врач.

Фитоэстрогены, содержащиеся в таких продуктах, как семена льна, семена кунжута и нут, действуют аналогично женскому половому гормону эстрогену. Употребление этих продуктов может помочь при симптомах менопаузы

Клэр Бейливрач-терапевт

Кроме того, Бейли посоветовала женщинам есть устрицы, орехи и семена для усиления возбуждения. По ее словам, эти продукты положительно воздействуют на сексуальность, благодаря содержанию в них цинка. Мужчинам врач рекомендовала включить в рацион свеклу, так как она богата веществами, которые в процессе пищеварения преобразуются в азотную кислоту, необходимую для улучшения кровоснабжения внутренних органов, в том числе половой системы. «Фактически, свекла действует как "Виагра"», — утверждает Бейли.

Специалистка добавила, что для мужского сексуального здоровья необходимо регулярно употреблять в пищу продукты, богатые жирными кислотами омега-3, например, лосось, анчоусы, тунец и мидии. Помимо этого, и мужчинам, и женщинам полезно добавить в рацион ферментированные продукты, которые помогают снижать уровень стресса, заключила Бейли.

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      Екатерина Улитина
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