На пепелище сгоревшей российской гостиницы нашли пулемет

Shot: под Краснодаром на пепелище сгоревшей гостиницы нашли пулемет и патроны

Под Краснодаром на пепелище сгоревшей гостиницы «Водолей» нашли советский ручной пулемет и патроны. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, все произошло накануне в Апшеронском районе. Площадь пожара в российском регионе составила 520 квадратных метров. Предварительно, в гостинице замкнуло проводку. Ущерб от пожара превысил 10 миллионов рублей.

Как утверждает Shot, сотрудники МЧС в ходе разбора завалов обнаружили в подвале сгоревшего здания ствол со ствольной коробкой пулемета «РПК» калибра 7,62 миллиметра и 50 патронов.

Сотрудники силовых структур начали общаться с бизнесменом, которому принадлежала сгоревшая гостиница. Уголовное дело пока не было возбуждено.

Ранее сообщалось, что двое жителей Ростовской области обнаружили склад с боеприпасами в собственной кладовке многоквартирного дома. Нашедшие — отец и сын — передали все боеприпасы правоохранителям.