Названа причина приезда Путина в Кремль поздно вечером в воскресенье

Песков: Путин приехал в Кремль вечером в воскресенье, чтобы не создавать пробок

Президент России Владимир Путин приехал в Кремль поздно вечером в воскресенье, чтобы не создавать на дорогах пробок. Причину назвал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин не хочет создавать неудобств автолюбителям. Песков уточнил, что президент поступает так, когда работает из Кремля — в дни так называемого «кремлевского графика».

«Чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, (...) он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал», — рассказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о работе службы безопасности Путина.