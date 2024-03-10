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11:54, 10 марта 2024Россия

Песков ответил на вопрос о работе службы безопасности Путина

Песков: служба безопасности делает все необходимое для защиты президента Путина
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Служба безопасности президента России Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения его безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующий комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Служба безопасности работает и делает то, что должно», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о безопасности поездок и публичных мероприятий главы государства.

В частности, Зарубин напомнил о недавнем визите Путина в агропромышленный холдинг «Эко-культура» на Ставрополье. Президент посетил там местную столовую, встретился с ее сотрудниками, а также съел дольку томата. «Вкусно», — оценил он.

В феврале российский лидер во время посещения Тульского областного онкологического диспансера вне рабочего плана отправился в гости к сотруднику медучреждения и попробовал у него чай с пастилой.

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