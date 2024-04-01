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19:58, 1 апреля 2024Культура

Николаев ответил на вопрос о планах Аллегровой вернуться на сцену

Николаев признался, что ничего не знает о планах Аллегровой вернуться на сцену

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский музыкант Игорь Николаев ответил на вопрос о планах эстрадной певицы Ирины Аллегровой вернуться на сцену. Об этом он сообщил в разговоре с The Voice.

Певец заявил, что не знает, что происходит в жизни его коллеги. «На сегодняшний день я не знаю ее ощущения жизни. Только она может ответить на эти вопросы, только она знает, что у нее будет дальше в жизни», — признался артист.

Он также добавил, что поддерживает связь с исполнительницей, однако редко.

«Не то чтобы мы сейчас часто общаемся. Когда видимся, я нахожу ее в хорошей форме, в тонусе. У нас действительно много песен, много историй в жизни. Но это все наше прошлое, наше воспоминание», — отметил Николаев.

Ранее российский певец Филипп Киркоров высказался об уходе со сцены народного артиста России Валерия Леонтьева.

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      Анастасия Астахова
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