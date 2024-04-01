Обстрел из «Вампира» повредил восемь многоквартирных домов и школу в Белгороде

Гладков: при обстреле из «Вампира» повреждения получили восемь домов и школа

При обстреле Белгорода из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire) повреждения получили восемь многоквартирных домов и школа №41. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 13 квартирах восемь многоквартирных домов, повреждены три частных жилых домовладения», — пояснил он.

В школе в результате атаки оказался посечен фасад здания и выбито около 20 окон. Повреждения также получили три автомобиля, один из них полностью сгорел.

В поселке Дубовое и селе Таврово Белгородского района повреждены по два частных домовладения. В поселке Новосадовый обстрел повредил крышку одного из автомобилей, а в поселке Майский в частном домовладении оказались выбиты окна.

1 апреля Минобороны сообщало, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в Минобороны.

Затем Гладков сообщил о девяти пострадавших при атаке со стороны Вооруженных сил Украины. «По предварительной информации, девять человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма», — сказал глава области.