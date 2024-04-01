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17:19, 1 апреля 2024Бывший СССР

ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности

ОДКБ: зона ответственности организации проходит вдоль границы Армении

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ответила премьер-министру Армении Николу Пашиняну о зоне своей ответственности, передает РБК.

В организации заявили, что формулировка о зоне ответственности имеет цель привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ. Зоной ответственности ОДКБ является суверенная территория государств-членов в соответствии с подписанным в 2010 году соглашением о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

«Зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями», — добавили в ОДКБ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян извращает историю последних лет и шельмует российских военнослужащих и ОДКБ.

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      Валентин Карант
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