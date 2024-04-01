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17:51, 1 апреля 2024Путешествия

Пара потеряла более 400 тысяч рублей из-за отмены рейса европейской авиакомпании

BI: пара туристов потеряла 4,4 тысячи долларов из-за отмены рейса Lufthansa

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Пара туристов из США потеряла 4,4 тысячи долларов (более 400 тысяч рублей) из-за отмены рейса европейской авиакомпании Lufthansa. Подробностями истории поделилось издание Business Insider (BI).

Как пишет источник, в августе 2023 года Эмма Джантиско и Дилан Мартон должны были лететь из Сингапура в Германию на рейсе United Airlines, а затем сделать там пересадку и вернуться домой в Нью-Джерси на самолете Lufthansa.

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После отмены рейса туристы попытались сделать новое бесплатное бронирование, однако из-за технологических ошибок оно неоднократно исчезало из их учетных записей. Путешественникам пришлось провести в Мюнхене три дня и в итоге купить новые билеты.

По приезде в Нью-Джерси Джантиско и Мартон написали в Lufthansa с просьбой вернуть деньги, и в октябре им ответили, что они получат компенсацию за отмененный рейс из Мюнхена. Но спустя пять месяцев их запрос так и не был удовлетворен, пишет издание.

В начале марта стало известно, что Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки сотрудников. По данным немецких СМИ, за два дня перевозчику удалось реализовать лишь от 10 до 20 процентов запланированных рейсов.

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      Марина Черняк
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