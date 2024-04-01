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17:06, 1 апреля 2024Из жизни

Водитель принял павлина за страуса на трассе под Петербургом и чуть не сбил его

В Санкт-Петербурге павлина обозвали страусом из-за попытки пересечь шоссе

На въезде в Санкт-Петербург водитель чуть не сбил непонятно откуда появившегося на дороге павлина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Внезапное появление птицы на Мурманском шоссе попало на запись видеорегистратора автомобиля. Увидев перед собой павлина, который рисковал попасть под колеса машины из-за попытки пересечь проезжую часть в неположенном месте, водитель отреагировал эмоционально и то ли принял его за страуса, то ли решил его так обозвать.

«******* страус!» — сказал мужчина, перед тем как проехать мимо. «Откуда он здесь?» — изумленно спросила его спутница. Несмотря на проносящиеся мимо автомобили, павлин переходил дорогу очень неторопливо. Откуда он взялся на трассе, остается неизвестным.

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Ранее сообщалось, что в Приморье водитель был вынужден остановиться на дороге, потому что встретил бобра. Мужчина заметил на обочине несущее небольшую елку животное и решил уступить ему дорогу и заодно снять встречу на видео. На ролике видно, как бобер, не торопясь, переходит участок автомобильной трассы и скрывается на склоне под заграждением.

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      Антонина Черташ
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