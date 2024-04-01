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21:25, 1 апреля 2024Россия

Площадь пожара в промзоне «Уралмашзавода» увеличилась

Площадь пожара в промзоне «Уралмашзавода» увеличилась до 4,5 тысячи кв. м

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Площадь пожара в лакокрасочном цеху №57 в промзоне «Уралмашзавода» увеличилась до 4,5 тысячи «квадратов», рассказали в региональном ГУ МЧС.

«По уточненной информации площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Из них кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек», — сказано в сообщении. На месте развернут полевой штаб МЧС.

Пожар начался днем 1 апреля, о пострадавших не сообщается.

Ранее в понедельник в Ярославской области следовавший в Москву поезд протаранил рейсовый автобус, в результате погибли семь человек.

Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, на переезде, где произошла авария, работал пьяный диспетчер — он диспетчер поднял шлагбаум для въезда, а также подал разрешительные сигналы, тем самым пустив автобус на железнодорожный переезд, хотя к нему приближался поезд.

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      Марина Совина
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