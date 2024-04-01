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12:37, 1 апреля 2024Путешествия

Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов с 15-процентной скидкой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Популярный российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу авиабилетов со скидкой 15 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Акция распространяется на все рейсы отечественной авиакомпании. Активировать скидку необходимо с помощью специального промокода.

Приобрести уцененные билеты пассажиры смогут до 23:59 понедельника, 1 апреля, а улететь по выбранным направлениям — с 1 апреля по 26 октября.

Ранее в апреле сообщалось, что в России в четыре раза выросли штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов. Сборы увеличились с 25 до 100 рублей за каждый час задержки. При этом итоговая выплата пассажирам не может превышать половины стоимости билета.

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      Фариза Бацазова
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