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19:05, 1 апреля 2024Экономика

Пошлины на ввоз в Россию томатов обнулили для стабилизации цен

Правительство до 31 мая обнулило пошлины на ввоз в РФ до 100 тысяч тонн томатов

Фото: Kateryna Moskalova / Unsplash

Постановлением правительства в России обнулили таможенные пошлины на ввоз в страну отдельных видов свежих и охлажденных томатов для объема поставок до 100 тысяч тонн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке. Согласно документу, принятые таможенные льготы будут действовать до 31 мая и коснутся поставок среднеплодных и крупноплодных томатов за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы.

Как напоминает агентство, ставка базовой пошлины на импорт томатов составляет 10 процентов от таможенной стоимости, но не менее 0,053 евро за килограмм. Предложение о беспошлинном ввозе томатов подготовил Минсельхоз, предлагавший распространить его действие на импорт 130 тысяч тонн.

Ранее российские власти на фоне резко выросших цен на куриные яйца с 1 января 2024 года обнулили на шесть месяцев таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. В Минэкономразвития назвали условиями предоставления льготы подтверждение целевого назначения ввозимых товаров и осуществление поставок из дружественных стран.

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      Дмитрий Воронин
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