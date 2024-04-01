Появились кадры массовой аварии с троллейбусом в российском городе

Последствия массовой аварии с троллейбусом в Ростове-на-Дону сняли на видео

В центре Ростова-на-Дону произошла массовая авария с участием троллейбуса и нескольких легковых автомобилей. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что ДТП произошло около здания областного правительства. Столкнулись три машины и троллейбус. Судя по появившимся кадрам, один из автомобилей перевернулся. Помимо того, на видео можно заметить несколько десятков людей, стоящих на месте аварии.

Информации о пострадавших, а также о причинах ДТП, на данный момент нет. Сообщается также о затруднении проезда на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой.

Ранее в другом российском городе — Калуге — военный «Урал» въехал в автобус «ПАЗ», в котором находились 12 человек. По предварительным данным, виновником аварии является водитель грузовика, который допустил столкновение с автобусом.