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13:02, 1 апреля 2024Россия

Появились кадры массовой аварии с троллейбусом в российском городе

Последствия массовой аварии с троллейбусом в Ростове-на-Дону сняли на видео

В центре Ростова-на-Дону произошла массовая авария с участием троллейбуса и нескольких легковых автомобилей. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что ДТП произошло около здания областного правительства. Столкнулись три машины и троллейбус. Судя по появившимся кадрам, один из автомобилей перевернулся. Помимо того, на видео можно заметить несколько десятков людей, стоящих на месте аварии.

Информации о пострадавших, а также о причинах ДТП, на данный момент нет. Сообщается также о затруднении проезда на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой.

Ранее в другом российском городе — Калуге — военный «Урал» въехал в автобус «ПАЗ», в котором находились 12 человек. По предварительным данным, виновником аварии является водитель грузовика, который допустил столкновение с автобусом.

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      Никита Абрамов
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