Появилось видео работы систем ПВО в Белгороде
Военкор Коц опубликовал видео работы систем ПВО в небе над Белгородом
В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Кадры работы ПВО опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.
На выложенных журналистом кадрах видны следы от пуска российских ракет, направленных на перехват украинских снарядов, а также слышны сирены.
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