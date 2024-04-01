Появилось видео работы систем ПВО в Белгороде

Военкор Коц опубликовал видео работы систем ПВО в небе над Белгородом

В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Кадры работы ПВО опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

На выложенных журналистом кадрах видны следы от пуска российских ракет, направленных на перехват украинских снарядов, а также слышны сирены.

Как сообщалось ранее, в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.

18 марта во время пресс-конференции по итогам выборов президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать «санитарную зону» на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.