Появилось видео уничтожения стратегически важного для ВСУ моста

Опубликованы кадры уничтожения стратегически важного для ВСУ моста в Гуляйполе

Российские военные уничтожили стратегически важный для Вооруженных сил Украины (ВСУ) мост в Запорожской области. Кадры авиаудара опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео запечатлен авиаудар по автомобильному мосту через реку Гайчур в городе Гуляйполе. Для поражения пути снабжения ВСУ российскими военными использовалась управляемая бомба. На кадрах после взрыва над мостом, расположенным в восьми километрах от фронта, появляется дым. Когда он рассеивается, становится видно разрушенный пролет конструкции.

Об уничтожении важного для ВСУ моста в Гуляйполе стало известно утром 1 апреля. Удар по одному из пролетов был нанесен войсками группировки «Восток» и 11-й воздушной армии Вооруженных сил (ВС) России для затруднения поставок боеприпасов ВСУ на передовую и ротации украинских солдат.

Ранее в социальных сетях появились кадры уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Пусковая установка находилась в районе Харькова.