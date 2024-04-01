Уничтожение пусковой установки С-300 под Харьковом попало на видео

Опубликованы кадры уничтожения украинской пусковой установки С-300 под Харьковом

В районе Харькова российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Кадры опубликовал Telegram-канал «Старше Эдды».

«На этот раз смерть с небес настигла вышку-радар 40В6М, пусковую установку С-300 и личный состав, который обслуживал данную технику», — сообщает канал.

На видео запечатлены удары по технике с воздуха. На кадрах видны взрывы, после которых появляются столбы дыма.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ракетный удар был нанесен в Харьковской области. Местоположение техники ВСУ и личного состава было установлено беспилотником.

В Минобороны также показали уничтожение позиций ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины. Для этого российские военные использовали расчет пушек «Гиацинт-Б».