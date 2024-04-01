Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:20, 1 апреля 2024Бывший СССР

Уничтожение пусковой установки С-300 под Харьковом попало на видео

Опубликованы кадры уничтожения украинской пусковой установки С-300 под Харьковом

В районе Харькова российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Кадры опубликовал Telegram-канал «Старше Эдды».

«На этот раз смерть с небес настигла вышку-радар 40В6М, пусковую установку С-300 и личный состав, который обслуживал данную технику», — сообщает канал.

На видео запечатлены удары по технике с воздуха. На кадрах видны взрывы, после которых появляются столбы дыма.

Материалы по теме:
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ракетный удар был нанесен в Харьковской области. Местоположение техники ВСУ и личного состава было установлено беспилотником.

В Минобороны также показали уничтожение позиций ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины. Для этого российские военные использовали расчет пушек «Гиацинт-Б».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      Прояснилось отношение россиян к концертам после теракта в «Крокусе»

      В Кремле порассуждали о шансах женщины стать президентом России

      Москвичам пообещали аномально жаркую погоду

      В Минэнергетики Украины сообщили о взрывах на подстанции в Запорожской области

      Звезда «Дома-2» сравнила внешность на фото до и после похудения

      МИД Германии заявил об усилении Россией дезинформации в Европе

      Песков заявил об отсутствии информации по поступившим из Ирана данным о теракте

      Страна НАТО открыто признала присутствие сил альянса на Украине

      Песков заявил о докладах Путину по ситуации на руднике «Пионер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше