Правительство России сменило руководство ЗАЭС

Премьер Мишустин назначил Исаева гендиректором ЗАЭС вместо Черничука

Правительство России сменило руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), новым гендиректором сроком на два года назначили Владислава Исаева. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На новом посту Исаев сменил Юрия Черничука. Он начал работать на станции оператором реакторного отделения в 1993 году, а в 2022 году был назначен на должность директора ЗАЭС.

Ранее Черничук сообщал, что после обстрела ЗАЭС украинскими войсками об этом уведомят Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Он уточнил, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища.

В ходе последних осмотров станции, 29 марта, эксперты МАГАТЭ не нашли проблем с ядерной безопасностью. При этом отмечается, что на неделе ежедневно были слышны взрывы на разных расстояниях от АЭС.