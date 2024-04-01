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20:29, 1 апреля 2024Бывший СССР

Правительство России сменило руководство ЗАЭС

Премьер Мишустин назначил Исаева гендиректором ЗАЭС вместо Черничука

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство России сменило руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), новым гендиректором сроком на два года назначили Владислава Исаева. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На новом посту Исаев сменил Юрия Черничука. Он начал работать на станции оператором реакторного отделения в 1993 году, а в 2022 году был назначен на должность директора ЗАЭС.

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Ранее Черничук сообщал, что после обстрела ЗАЭС украинскими войсками об этом уведомят Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Он уточнил, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища.

В ходе последних осмотров станции, 29 марта, эксперты МАГАТЭ не нашли проблем с ядерной безопасностью. При этом отмечается, что на неделе ежедневно были слышны взрывы на разных расстояниях от АЭС.

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      Александр Курбатов
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