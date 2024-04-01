Путин поручил резко сократить выбросы в городах с грязным воздухом

Президент Путин поручил вдвое сократить выбросы в городах с грязным воздухом

Президент России Владимир Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу в городах с грязным воздухом. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Как следует из текста поручения, сократить эмисии опасных загрязняющих веществ в два раза нужно постепенно к 2036 году. Речь идет о городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, уточняется в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина должен представить соответствующий доклад до 1 сентября 2024 года.

Ранее Путин также поручил продлить льготную ипотеку со ставкой не более шести процентов для семей с детьми до шести лет. Кредитная госпрограмма для этой категории граждан должна будет действовать до 2030 года, говорится в документе.

Глава государства также поручил установить в рамках льготной ипотечной программы для семей с детьми особые условия предоставления ипотечного кредита, предполагающие возможность его получения в малых городах и регионах России с низким уровнем жилищного строительства.