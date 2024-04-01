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06:00, 1 апреля 2024Экономика

Стало известно о зарплатных ожиданиях россиян при переходе на новую работу

«Авито Работа»: зарабатывать на новой работе меньше готовы 3 процента россиян

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Специалисты платформы «Авито Работа» опросили более 7 тысяч россиян на тему зарплатных ожиданий при переходе на новое место работы, а также выяснили, в каких случаях соискатели готовы согласиться на вакансии с таким же или меньшим заработком. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Из опроса стало известно, что чаще всего (42 процента) респонденты при трудоустройстве на новую работу ожидают повышения зарплаты на 20-30 процентов в сравнении с окладом на старом месте. Больше четверти (29 процентов) россиян хотели бы получать на 50-70 процентов больше. Согласны зарабатывать ту же сумму денег только 8 процентов опрошенных, а получать меньше — лишь 3 процента. Таким образом, при смене работы каждый десятый россиянин готов снизить свои зарплатные ожидания в пользу некоторых других преимуществ работодателя.

Из тех, кто согласен на новом месте получать столько же или меньше денег, почти половина (41 процент) опрошенных готовы согласиться на такую работу ради близости офиса или предприятия к дому, 35 процентов — в пользу дружелюбного коллектива и руководства, 27 — из-за перспектив для карьерного роста или из-за дополнительных бонусов, 26 — ради премий или процентов с продаж, 25 — из-за более интересных задач, а 19 — из-за удаленного формата работы.

Ранее стало известно, что большинство россиян (62 процента) при трудоустройстве на работу проверяют отзывы сотрудников о компании.

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      Екатерина Смирная
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