В России заявили о готовности к любым событиям с войсками НАТО на Украине

Гаврилов заявил о готовности России к любым событиям с войсками НАТО на Украине

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал сообщения о возможной отправке войск НАТО на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов подчеркнул, если снятием «табу» на потенциальную отправку военных на Украину НАТО стремится испытать Россию на прочность, то Москва готова к любым событиям. Он также призвал «военных стратегов в Вашингтоне и Брюсселе» осознать это заявление.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что его войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позднее он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.