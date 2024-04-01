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19:58, 1 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании аренды жилья в одном городе

Эксперт Бажинова: аренда жилья в Сочи может подорожать на 25 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В период майских праздников съемное жилье в Сочи может подорожать в пределах 25 процентов. О резком росте арендных ставок предупредила россиян директор по развитию «АСКА недвижимость» в Сочи Ольга Бажинова, пишет РИА Новости.

Такую динамику цен специалистка назвала закономерной для приближения курортного сезона. «На майские, наверное, на 15-20 процентов, но максимум на 25 процентов точно будет поднятие, и даже не в майские праздники», — отметила эксперт.

По словам Бажиновой, на майские выходные уже забронировано 80 процентов предложений на рынке аренды. При этом в среднем за съемные апартаменты в центре города придется заплатить 5000 рублей в сутки.

Ранее эксперты заявили, что россиянам в целом стало сложнее снять квартиру. На фоне подорожания ипотеки увеличился спрос на аренду жилья, и владельцы недвижимости стали более требовательными к квартирантам.

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      Нина Ташевская
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