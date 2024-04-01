Россиян предупредили о резком подорожании аренды жилья в одном городе

Эксперт Бажинова: аренда жилья в Сочи может подорожать на 25 процентов

В период майских праздников съемное жилье в Сочи может подорожать в пределах 25 процентов. О резком росте арендных ставок предупредила россиян директор по развитию «АСКА недвижимость» в Сочи Ольга Бажинова, пишет РИА Новости.

Такую динамику цен специалистка назвала закономерной для приближения курортного сезона. «На майские, наверное, на 15-20 процентов, но максимум на 25 процентов точно будет поднятие, и даже не в майские праздники», — отметила эксперт.

По словам Бажиновой, на майские выходные уже забронировано 80 процентов предложений на рынке аренды. При этом в среднем за съемные апартаменты в центре города придется заплатить 5000 рублей в сутки.

Ранее эксперты заявили, что россиянам в целом стало сложнее снять квартиру. На фоне подорожания ипотеки увеличился спрос на аренду жилья, и владельцы недвижимости стали более требовательными к квартирантам.