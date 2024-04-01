Россияне признались в стыде из-за облюбовавших чужие грядки и клумбы котов

10 процентам россиян стыдно за то, что их коты заходят на чужие грядки

Почти половина россиян (40 процентов) готовы огородить свой дачный участок из-за чужих питомцев. К такому выводу пришли аналитики сервиса Wazzup и компании «Мастеровит» по результатам соответствующего опроса, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 1,1 тысячи человек возрастом от 18 до 55 лет из различных регионов РФ. Большинство опрошенных, чей загородный дом не окружен забором, пожаловались, что на их территорию заходят чужие животные, в том числе крупный рогатый скот. 10 процентов, напротив, признались, что им стыдно за то, что их коты облюбовали соседские клумбы и грядки. Еще 20 процентов россиян рассказали, что на их территорию частично «залезла» чужая пристройка или грядка. В свою очередь, 10 процентов респондентов обеспокоены тем, что их могут увидеть в неглиже. Для 20 процентов возможные странности соседей не имеют значения, а своих они не стесняются.

Половина опрошенных отметила, что благодаря забору чувствуют себя в безопасности. 20 процентов респондентов уверены, что в связи с наличием ограды за ними не подсматривают соседи. Другие 20 процентов россиян тревожит, что профнастил мешает им видеть, что происходит вокруг. Для 10 процентов опрошенных забор и вовсе не является гарантией защищенности. Согласно результатам опроса, ограждение отсутствует у каждого пятого коттеджа и у 15 процентов дач.

Ранее в марте россияне признались в случайных поджогах не принадлежащих им дач.