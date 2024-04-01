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11:30, 1 апреля 2024Силовые структуры

Россияне создали игорный бизнес и получили с него почти 400 миллионов рублей

В Приморье осудят мужчин за создание игорного бизнеса с доходом 400 млн руб.

Фото: sad444 / Globallookpress.com

В Приморском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, которые создали незаконный игорный бизнес и получили с него почти 400 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Обвиняемыми по этому делу проходят Игорь Москаленко, адвокат Денис Пастушенко и бывший полицейский Алексей Гордиенко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями, среди которых 210 («Организация преступного сообщества») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняемые начали незаконно проводить во Владивостоке азартные игры. Таким образом до августа 2022 года они заработали не менее 375 миллионов рублей. Все эти годы они либо лично, либо через посредников передавали взятки должностным лицам правоохранительных органов Приморского края. Взамен силовики не пресекали их деятельность. Всего мужчины передали более 42 миллионов рублей.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в организации подпольных казино.

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