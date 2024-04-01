Россиянка брызнула из баллончика в лицо знакомому и спровоцировала проверку

В Нижегородской области девушка брызнула из баллончика в курсанта, идет проверка

В городе Бор Нижегородской области 15-летняя воспитанница социально-реабилитационного центра брызнула из баллончика в лицо 18-летнему курсанту речного училища и спровоцировала полицейскую проверку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по региону.

30 марта в полицию сообщили об этом инциденте. Силовики выяснили, что молодые люди поссорились, когда были на территории Мухинского озера. По версии следствия, в какой-то момент несовершеннолетняя ударила знакомого в лицо и распылила ему в глаза содержимое аэрозольного баллончика. В результате курсанта доставили в больницу, где поставили диагноз «ожог роговицы».

С девочкой провели профилактическую беседу. Проверка продолжается.

Ранее в подмосковном Щелково подростки распылили в лицо пенсионера перцовый баллончик ради хайпового видео.