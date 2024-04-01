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12:16, 1 апреля 2024Силовые структуры

Россиянка ударила девушку осколком стакана на танцполе и попала на видео

В Москве посетительница клуба порезала шею другой девушке осколком стакана

В Москве посетительница клуба ударила осколком стакана другую девушку из-за конфликта на танцполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры и предоставили видео с места происшествия.

На кадрах видно, как нападавшая проследовала сквозь толпу людей к оппонентке и ударила ее неизвестным предметом. Потерпевшая упала на пол.

Уточняется, что все произошло в заведении на улице Лесная. Между 23-летней нападавшей и 22-летней потерпевшей случился конфликт, в ходе которого первая порезала шею второй осколком стеклянного стакана. Пострадавшую госпитализировали, ей диагностировали тяжкий вред здоровью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее следователи возбудили дело о хулиганстве в отношении 52-летнего жителя Санкт-Петербурга, который устроил стрельбу на шиномонтаже.

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      Олеся Мицкевич
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