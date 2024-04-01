Россиянкам назвали самые модные платья на 2024 год

Стилист Кривцова назвала платья длины макси и ультрамини модными в 2024 году

Стилистка и блогерша Евгения Кривцова назвала россиянкам самые модные платья на 2024 год. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам специалистки, в список главных трендов вошли данные предметы гардероба длины макси и ультрамини, а также варианты из атласа и шелка. В то же время в числе актуальных оказались платья-бюстье или с корсетом и наряды в стиле сафари.

При этом эксперт посоветовала приобретать указанные вещи природных тонов — например, фисташкового, коричневого или бежевого. Кроме того, следует присмотреться к изделиям белого и молочного цветов, а также бургунди. Не менее популярен будет оттенок металлик — серебристый и золотой, отметила эксперт.

В марте сообщалось, что леопардовое платье вновь станет трендом летом 2024 года благодаря знаменитостям.