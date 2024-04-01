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15:47, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

Российско-американской журналистке Курмашевой продлили арест

Суд продлил арест журналистке «Радио свобода» Курмашевой до 5 июня

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Суд в Казани продлил арест журналистке «Радио свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алсу Курмашевой до 5 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Курмашевой на два месяца, до 5 июня 2024 года», — заявили в суде.

Российско-американская журналистка в беседе с представителями прессы пожаловалась на условия содержания в СИЗО. «У меня обострились определенные диагнозы. Мне не очень хорошо физически. Бытовые условия очень плохие, у меня нет возможности следить за своим здоровье», — высказалась редактор «Радио свобода».

Курмашева подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

О задержании Курмашевой стало известно 19 октября 2023 года. По версии следствия, в сентябре 2022 года редактор вела сбор сведений о военной деятельности России для передачи иностранным источникам.

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      Олег Давыдов
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