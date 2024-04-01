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12:58, 1 апреля 2024Мир

Стала известна причина задержки поставок Украине снарядов из Швеции

SR: Швеция задерживает поставки снарядов Украине из-за тестовых отстрелов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Швеция вынужденно задерживает поставки боеприпасов Украине из-за больших очередей на тестовый отстрел партий. Об этом в интервью Sveriges Radio (SR) сообщил начальник полигона Bofors в шведском Карлскуге Стефан Крол.

«Тестовый центр, занимающийся проверкой поставляемых партий, не может работать в пять смен, поскольку нужен дневной свет», — сказал он, отметив, что на данный момент очередь на тестовый отстрел снарядов составляет около одного года.

Отмечается, что решением этой проблемы может стать создание еще одного полигона в Швеции. «Это заставляет нас искать возможные решения, которые необходимы для повышения нашей способности осуществлять поставки Украине», — цитирует SR секретаря отраслевой организации Военных предприятий и предприятий безопасности Роберта Лиммергорда.

Ранее стало известно, что в Швеции обсуждается поставка Украине истребителей JAS Gripen, которую королевство согласилось рассмотреть при условии вступления в альянс НАТО.

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      Глеб Бажуткин
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