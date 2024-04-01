Стало известно о заказе ВСУ на муляжи ЗРК Patriot

The Telegraph: ВСУ заказывают муляжи ЗРК Patriot из-за потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за потерь все чаще заказывают муляжи техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет The Telegraph.

Издание побеседовало с владельцем мастерской по производству муляжей для ВСУ Михаилом Романом. Он рассказал, что в последние месяцы работает сверхурочно на фоне нехватки у украинских подразделений снарядов и задержки военной помощи от США.

Инженер рассказал, что за последний год произвел 200 муляжей ракетных комплексов «Стугна» и гаубиц Д-20. Также он сообщил о поступившем заказе на модель ЗРК Patriot, которая обойдется в 10 тысяч долларов. «Фальшивый Patriot будет размещен на большом расстоянии от линии фронта, чтобы только [ЗРК] "Искандер" мог его увидеть и уничтожить», — добавил Роман.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о шестикратном превосходстве российских войск в артиллерии. Он отметил, что российские войска значительно нарастили активность авиации, а также эффективнее применяют управляемые авиабомбы.