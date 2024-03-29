Главком ВСУ заявил о шестикратном превосходстве российских войск в артиллерии

Главком ВСУ Сырский признал шестикратное преимущество ВС РФ в артиллерии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Российская армия имеет шестикратное превосходство в артиллерии. Его цитирует агентство «Укринформ».

По словам Сырского, российские войска значительно нарастили активность авиации, а также более эффективно применяют управляемые авиабомбы. Кроме того, ВС РФ ведут плотный артиллерийский и минометный огонь, а преимущество России по выпущенным боеприпасам составляет около шести к одному.

«Но мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования того оружия, которое есть. Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации», — подчеркнул Сырский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал позором для Европы проблемы ВСУ с боеприпасами, призывая союзников к увеличению военной помощи. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль связывал потерю Авдеевки с дефицитом снарядов в ВСУ.