Сын Аршавина забил гол прямым ударом с углового в матче за «Спартак»

Сын Аршавина Арсений забил гол прямым ударом с углового в матче за «Спартак»

Арсений Аршавин, младший сын бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, отметился голом в матче за команду академии московского «Спартака», составленную из игроков 2012 года рождения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В понедельник, 1 апреля, коллектив Аршавина-младшего встречался с командой «Виста Джуниор» на турнире на призы Олега Романцева. Красно-белые выиграли встречу со счетом 14:1, а сын экс-футболиста забил девятый гол своей команды прямым ударом с углового.

В октябре 2022 года Аршавин высказался о развитии карьеры сына. Он признался, что хотел бы увидеть Арсения в академии «Зенита», но сейчас это маловероятно.

Андрей Аршавин с 1999 по 2008 год и с 2012 по 2015 год играл за «Зенит». В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».