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01:55, 1 апреля 2024Мир

В Китай оценили возможность переговоров по Украине

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: стороны конфликта на Украине поддерживают переговоры

Фото: Unsplash

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй оценил возможность мирных переговоров по конфликту на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Дипломат уточнил, что недавно Китай провел второй раунд челночной дипломатии и обсудил с Россией, Украиной и вовлеченными европейскими странами возможное окончание конфликта.

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«Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине все еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров», — отметил он.

Посол добавил, что Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, которую одобрит и Москва, и Киев. По его словам, Пекин и дальше готов способствовать урегулированию кризиса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о переговорах с Москвой до выхода Украины на границы 1991 года. Он допустил, что российский президент Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.

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      Марина Совина
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