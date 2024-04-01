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00:59, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

Telegram запустил монетизацию для авторов каналов

Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов с аудиторией свыше 1000 подписчиков. Об этом объявлено в официальном блоге Telegram.

«Авторы Telegram-каналов теперь могут получить 50 процентов дохода от рекламы, которая в них отображается», — указывается в блоге.

Денежные переводы будут начисляться в криптовалюте Toncoin и могут быть использованы как для вывода, так и для оплаты внутри платформы, включая рекламу, покупку уникальных адресов или участие в розыгрышах премиум-подписки.

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Однако новая функция не будет доступна в России, Украине, Израиле и Палестине — в этих странах реклама на базе TON не будет показываться. Причины ограничения в этих странах не уточняются. Однако там подчеркнули, что Telegram обещает не использовать личные данные пользователей для таргетирования рекламы.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что тысячи аккаунтов были заблокированы навсегда за распространение призывов к терактам. По его словам, пользователи массово пожаловались на рассылку от незнакомцев с подобными сообщениями, после чего были приняты необходимые меры.

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      Марина Совина
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