Дуров заявил о блокировке тысяч пользователей Telegram за призывы к терактам

Дуров: тысячи аккаунтов Telegram заблокированы навсегда за призывы к терактам

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что тысячи аккаунтов были заблокированы навсегда за распространение призывов к терактам.

По его словам, несколько дней назад пользователи массово пожаловались на рассылку от незнакомцев с подобными сообщениями, после чего были приняты необходимые меры.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — сказал Дуров.

Он подчеркнул, что мессенджер — не место для спам-рассылок и призывов к насилию.

Дуров также анонсировал для пользователей Telegram возможность ограничить круг лиц, которые могут рассылать им личные сообщения.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал основателя Telegram внимательнее следить за мессенджером и обратить внимание на его использование террористами.

