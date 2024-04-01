Учитель из Луганска рассказал о решении уйти в артиллеристы

Учитель народных танцев из Луганска стал артиллеристом для защиты Донбасса

Учитель русских народных танцев из Луганска, объехавший с концертами полмира, рассказал о решении уйти в артиллеристы. Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий 123-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным Гарант рассказал, что ему резко захотелось что-то поменять в своей жизни и защищать свою Родину, республику. По его словам, в 2019 году он вступил в ряды народной милиции ЛНР, позже заключил контракт с Минобороны России.

Гарант обратился к уехавшим из России гражданам и подчеркнул, что не стоило принимать такое решение. «Потому что такого вот мира, как здесь, и такого общества хорошего они там не найдут», — заключил артиллерист.

1 апреля в России начался весенний призыв на военную службу. Он продлится по 15 июля. Направить на срочную службу планируют 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.