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20:05, 1 апреля 2024Мир

В Белом доме высказались о причастности России к случаям «гаванского синдрома»

Белый дом: США не считают Россию причастной к случаям «гаванского синдрома»

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не считают Россию причастной к случаям заболевания под названием «гаванский синдром». Ее цитирует РИА Новости.

Канал CBS News заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов и источников США. Это явление, предположительно, представляет собой неврологическое заболевание неизвестного происхождения и проявляется в таких симптомах, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.

«Разведсообщество не приходило к таким выводам. Конкретно эта часть о России, как я знаю, они не приходили к такому заключению», — высказалась Жан-Пьер в ходе брифинга.

На информацию об этом отреагировали и в Кремле. Обвинения России в причастности к случаям «гаванского синдрома» являются беспочвенными и голословными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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