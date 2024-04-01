В Кремле ответили на сообщения о причастности России к «гаванскому синдрому»

Песков: обвинения России в причастности к «гаванскому синдрому» беспочвенны

Обвинения России в причастности к случаям «гаванского синдрома» являются беспочвенными и голословными, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает РБК.

«Все это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что тема «гаванского синдрома» на протяжении многих лет муссируется в прессе вместе с предположениями о связи России с этим явлением.

Песков отметил, что с тех пор, как «гаванский синдром» был впервые упомянут в СМИ, никому не удалось привести «хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений» причастности России.

Ранее канал CBS News заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов и источников США. Это явление, предположительно, представляет собой неврологическое заболевание неизвестного происхождения и проявляется в таких симптомах, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.

Свое название заболевание получило в честь столицы Кубы, так как впервые подобные неврологические симптомы были зафиксированы у дипломатов в Гаване в конце 2016 года.