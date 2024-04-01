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14:31, 1 апреля 2024Бывший СССР

В Киргизии назвали число выдворенных из России после теракта в «Крокусе» граждан

МИД Киргизии: 69 граждан выдворили из России после теракта в «Крокусе»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

После теракта в «Крокус Сити Холле» 69 граждан Киргизии получили запрет на въезд в Россию и были выдворены из страны. Число таких граждан назвал заместитель главы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев, сообщает портал EADaily.

«Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранца, если его внешность не внушает доверия», — приводятся в публикации слова Имангазиева.

Он добавил, что процесс активного выдворения лиц, прибывших из Киргизии, начался 23 марта.

Ранее Министерство труда республики выпустило предупреждение о работе в стране групп, которые вербуют граждан для совершения терактов на территории России.

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      Глеб Палехов
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