В Кремле порассуждали о шансах женщины стать президентом России

Песков: Конституция России не ограничивает право женщины стать президентом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порассуждал о шансах женщины стать президентом России. В беседе с журналистами он отметил, что Конституция страны не ограничивает права гражданок в этом вопросе. Его комментарий приводит ТАСС в понедельник, 1 апреля.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что в основном документе никакого деления на мужчин и женщин нет. «Что касается женщины-президента, в Конституции записано, кто может стать президентом страны», — заявил Песков.

До этого представитель Кремля назвал нынешнего российского президента Владимира Путина трудоголиком, который работает, не глядя на часы.

По его словам, рабочий день главы государства практически никогда не заканчивается. Пресс-секретарь связал это с ситуацией в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.