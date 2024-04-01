В Москве с Курского вокзала эвакуировали всех пассажиров

В Москве на территории Курского вокзала прошла эвакуация

В Москве около 17:00 на территории Курского вокзала прошла эвакуация. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.

При этом, несмотря на работу полиции и эвакуацию пассажиров, поезда продолжили прибывать по штатному расписанию.

Уже через полчаса — в 17:30 — полиция закончила работу, и пассажиры вернулись на территорию вокала.

Также сегодня в Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали посетителей Ленинградского зоопарка. Решение об эвакуации было принято после анонимного звонка. Неизвестный предупредил о минировании.