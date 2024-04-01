Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:54, 1 апреля 2024Россия

В Петербурге экстренно эвакуировали зоопарк

В Петербурге экстренно эвакуировали посетителей Ленинградского зоопарка

В Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали посетителей Ленинградского зоопарка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Канал ссылается на очевидцев, которые непосредственно находились в зоопарке. Уточняется, что на месте работает Росгвардия. Портал «78» дополняет, что решение об эвакуации было принято после анонимного звонка. Неизвестный предупредил о минировании.

В этот же день в Москве эвакуировали более трех тысяч студентов как минимум из четырех вузов из-за угрозы взрыва. По данным Shot, речь идет о нескольких учебных заведениях, а именно: РХТУ имени Д.И. Менделеева, МГТУ имени Н.Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ. Университет получили анонимное сообщение о взрывчатке.

30 марта десятки людей эвакуировали из бизнес-центра «Ла-5» в поселке Внуково на западе Москвы из-за записки с угрозами.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Дагестане боевики оказались связаны с террористами из «Крокуса». Какова была их роль?

      Россияне из затопленных сел вышли рыбачить во дворы

      Вторая ракетка России высказалась о возможном выступлении на Олимпиаде

      ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      В Японии начали бороться с подделывающими виски иностранцами

      Российский стилист предрек кроссовкам на танкетке возвращение в моду

      Россиянка побывала в Болгарии и описала ее фразой «напоминает Крым»

      Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      В России назвали возможных представителей страны на Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше