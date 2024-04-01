В Петербурге экстренно эвакуировали зоопарк

В Петербурге экстренно эвакуировали посетителей Ленинградского зоопарка

В Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали посетителей Ленинградского зоопарка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Канал ссылается на очевидцев, которые непосредственно находились в зоопарке. Уточняется, что на месте работает Росгвардия. Портал «78» дополняет, что решение об эвакуации было принято после анонимного звонка. Неизвестный предупредил о минировании.

В этот же день в Москве эвакуировали более трех тысяч студентов как минимум из четырех вузов из-за угрозы взрыва. По данным Shot, речь идет о нескольких учебных заведениях, а именно: РХТУ имени Д.И. Менделеева, МГТУ имени Н.Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ. Университет получили анонимное сообщение о взрывчатке.

30 марта десятки людей эвакуировали из бизнес-центра «Ла-5» в поселке Внуково на западе Москвы из-за записки с угрозами.