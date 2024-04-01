В Пентагоне отказались объяснять «гаванский» синдром происками противников США

Пентагон: противники США непричастны к случаям «гаванского» синдрома

В Пентагоне доверяют выводам национальной разведки о том, что противники США непричастны к случаям «гаванского» синдрома. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства Сабрина Сингх, ее слова приводит ТАСС.

«У министра [Ллойда Остина] есть уверенность в разведывательном сообществе, и оно продолжает вырабатывать свою оценку. Расследование продолжается, так что не буду сейчас говорить на эту тему», — сказала Сингх.

Кроме того, она опровергла данные о том, что высокопоставленный военный, который якобы стал жертвой «гаванского» синдрома на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, входил в состав делегации во главе с Остином. На просьбу уточнить, могло ли тогда что-то угрожать Остину и сопровождавшим его лицам, она ответила, что ей «неизвестно, чтобы делегация министра сталкивалась с [каким-либо] риском», — заявила Сингх.

1 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не считает Россию причастной к случаям «гаванского» синдрома.

Беспочвенными и голословными обвинения в адрес России назвал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. О причастности российских спецслужб к происходящему заявил американский телеканал CBS.

Под «гаванским» синдромом понимается неврологическое заболевание неизвестного происхождения, которое проявляется в таких симптомах, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.