В России изменился срок действия некоторых водительских удостоверений

Владельцам иностранных водительских прав дали один год на их замену

Владельцам водительских удостоверений, выданных за границей, придется поменять их на российские права в течение одного года после переезда в страну. Соответствующие изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» вступили в силу с 1 апреля.

Заменить в течение одного года водительское удостоверение на российское теперь нужно тем, кто получил права в другой стране, а затем переехал жить в Россию.

При этом, власти заранее перекрыли лазейку с возможностью «обнуления» срока пребывания в России после нового въезда на территорию страны. Согласно поправкам, один год действия иностранных прав будет вестись с даты переезда их владельца в Россию, либо с момента получения самого иностранного удостоверения, если это произошло позднее.

Чтобы получить российские права категорий «М» (мопеды, скутеры, легкие квадроциклы), «А» (мотоциклы с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров и мощностью от 11 киловатт) и «В» (легковые автомобили), обладателям иностранных водительских удостоверений достаточно будет предоставить медицинскую справку (форма 003-В/у) и сдать теоретический экзамен в ГИБДД, а для прав категории «С» (грузовики) и «D» (автобусы) придется полностью переучиваться и сдавать экзамен. Исключение сделано только для обладателей белорусских прав — менять их не нужно.

Ранее также сообщалось, что с 1 апреля в России для получения водительских прав потребуется СНИЛС. Документ будет необходимо предъявить при сдаче экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД) и получения водительского удостоверения. Помимо СНИЛС, будущим водителям нужно иметь при себе номер индивидуального лицевого счета. Это не касается сотрудников дипломатических представительств и других схожих категорий кандидатов в водители.