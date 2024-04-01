Названа сумма для вывода всех многодетных семей России из бедности

«Известия»: для вывода многодетных семей из бедности нужно 280 млрд рублей в год

Для вывода всех многодетных российский семей из бедности потребуется не менее 280 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты старшего научного сотрудника Института экономики РАН Елены Гришиной.

Вышеуказанная сумма необходима для устранения разницы между доходами семьи на одного человека (общий бюджет на месяц делится на всех членов) и границей бедности, которая в 2023 году находилась на уровне в 14,3 тысячи рублей. При этом большему риску оказаться за чертой бедности подвержены многодетные семьи, которые проживают в сельской местности, считают аналитики.

В настоящее время финансовое положение как минимум двух третей подобных семей в стране остается затруднительным. Их члены не могут справиться с неожиданными тратами. При этом меньшие финансовые затруднения фиксируются в многодетных семьях, главы которых работают в сферах добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности и строительстве, уточнили эксперты.

Ранее в Институте экономики РАН заявили, что с 2018 по 2022 год в России доля сильно нуждающихся многодетных семей снизилась с 58 до 48 процентов. За этот период времени число тех, кто не может покупать каждому члену семьи две пары обуви по сезону, сократилось с 40 до 25 процентов. В свою очередь, доля семей, которые не могут употреблять фрукты в любое время года, снизилась с 21 до 13 процентов.