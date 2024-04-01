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12:51, 1 апреля 2024Экономика

В России обнаружили пармезан с токсичным веществом

Mash: в продающемся в РФ бразильском пармезане нашли следы токсичного вещества

Фото: Pxhere

В продающемся в отечественных супермаркетах бразильском пармезане Tirolez обнаружили следы токсичного вещества ивермектина, применяемого в качестве антипаразитного средства для крупного рогатого скота. Об этом пишет Mash.

По данным журналистов, в отношении продукции производителя этого сыра введен усиленный контроль, но она все еще присутствует на полках российских магазинов. В материале также отмечается, что при попадании препарата на кожу или роговицу глаза рекомендуется промыть пораженное место и обратиться к врачу, а если он все же оказался в организме, возможны головная боль, мышечные спазмы, боли в суставах и диарея.

Поставки Tirolez, основанной в 1980 году семейной сыроварни, расширившей производство до нескольких заводов, начались в 2014 году. Это произошло вскоре после введения Россией продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели или поддержали санкции в связи с событиями вокруг Крыма и Донбасса. Его действие привело в том числе к запрету поставок в РФ европейских сыров.

Как ранее сообщал ТАСС, Tirolez производит широкий ассортимент сыров, включая твердые сорта.

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      Дмитрий Воронин
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