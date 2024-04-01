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19:12, 1 апреля 2024Среда обитания

В России призвали тратить больше денег на борьбу с пожарами

Эксперт Куксин призвал увеличить финансирование борьбы с лесными пожарами в РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В условиях изменения климата финансирование борьбы с лесными пожарами в России необходимо увеличивать. На этом настаивает учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что большинство возгораний, особенно весной, происходит по вине человека. Однако сейчас активно идет работа по обучению населения правилам противопожарной безопасности. С другой стороны, есть риск, что не со всеми пожарами получится быстро справляться в условиях изменения климата. По его словам, лесные пожары в связи с потеплением климата с каждым годом будут все сложнее, поэтому «лучше бы ресурсы наращивать на опережение».

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко предупреждала, что лето в России в этом году ожидается более пожароопасным, чем в 2023-м. «В этом году объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 миллиарда рублей — средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования», — говорила она.

По оценкам Гидрометцентра и Рослесхоза, лесные пожары в стране продлятся до октября. Апрель будет относительно безопасным: четвертый и пятый уровень пожароопасности будет наблюдаться лишь на юге и Северном Кавказе.

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      Платон Щукин
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