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00:14, 1 апреля 2024Россия

В России стало сложнее получить права после одного нарушения ПДД

В России с 1 апреля изменился процесс возвращения прав после пьяной езды

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Нарушителей правил дорожного движения (ПДД), лишенных права управления транспортными средствами за «пьяную» езду, теперь будут допускать до пересдачи экзамена в ГИБДД только после истечения одного года. Соответствующая норма содержится во вступившем в силу с 1 апреля новом регламенте, который разработало МВД России, передает ТАСС.

Сам запрет существовал и ранее, однако, ранее те, кто был пойман пьяными за рулем (или отказался проходить медицинское освидетельствование), вообще не имея прав, а также те, у кого срок действия документа истек, после «отсидки» ареста на срок от 10 до 15 суток могли сразу идти на экзамен в ГИБДД и получить новое водительское удостоверение. Теперь эту лазейку прикрыли.

Согласно тому же регламенту, с 1 апреля для получения водительских прав потребуется СНИЛС. Документ будет необходимо предъявить при сдаче экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения. Помимо СНИЛС, будущим водителям нужно иметь при себе номер индивидуального лицевого счета. Это не касается сотрудников дипломатических представительств и других схожих категорий кандидатов в водители.

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      Игорь Дмитров
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